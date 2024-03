Gasunie waarschuwt voor kans op gastekort in komende jaren

Nederland kan komende jaren te maken krijgen met een gastekort als de overheid geen maatregelen neemt. Daarvoor waarschuwt Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk gasnet.

Als komende winters kouder dan gemiddeld verlopen, zouden de gasopslagen na de winter relatief leeg kunnen zijn. Dan is er een “reële kans” dat het de zomer daarop niet lukt om de opslagen weer voldoende te kunnen vullen voor het geval de winter erna weer heel koud wordt.

De kans dat dit gebeurt, lijkt klein. Maar volgens GTS is het zaak “proactief te handelen” om de levering van aardgas te kunnen blijven garanderen, nu de import van Russisch gas is gestopt en ervoor is gekozen om niet meer verder te gaan met de gaswinning in het Groningenveld.

In een adviesrapport worden meerdere maatregelen voorgesteld. Zo zou er een wettelijk vastgestelde vulnorm moeten komen voor de gasopslagen. Ook adviseert GTS om te beginnen met de aanleg van een noodvoorraad.