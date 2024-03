Duitsland schrapt plannen om eigen zonnesector te steunen

Duitsland heeft plannen om zijn eigen zonne-energiesector te subsidiëren opgeschort. Aanvankelijk zouden consumenten beloond worden als ze deze panelen kochten, maar dit gaat niet door omdat de regeringspartijen het niet eens werden over de uitvoering.

Duitse fabrikanten van zonnepanelen klagen al langer over een stortvloed van goedkope Chinese panelen. Daardoor hebben ze hun productie teruggeschroefd of helemaal stopgezet.

Afgelopen zomer stelde het Duitse ministerie van Economische Zaken voor om een flinke bonus in te voeren voor consumenten die in eigen land geproduceerde zonnepanelen op hun dak gebruiken. Het subsidieplan werd echter door de Duitse liberale partij FDP weggewuifd als een dure marktinterventie. Ook een aantal zonne-energieontwikkelaars, die sterk afhankelijk zijn van Chinese modules, verwierpen het plan, met het argument dat er chaos op de markt zou ontstaan.

“‘Het is erg jammer dat het er nu niet van komt. Ook al is nog niet alles uitonderhandeld, de scepsis onder de coalitiepartners blijft helaas te groot”, zegt staatssecretaris Michael Kellner bij het ministerie van Economische Zaken. Volgens hem geeft het ministerie niet op bij het zoeken naar manieren om de industrie te steunen. Daarbij zoekt het ministerie naar alternatieve financieringsmogelijkheden via de Europese Unie.

De Europese zonnepanelenindustrie heeft er bij de Europese Unie op aangedrongen om noodmaatregelen te nemen om te voorkomen dat lokale bedrijven hun deuren moeten sluiten onder de prijsdruk van Chinese fabrikanten.