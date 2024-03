Nederland met Brussel in beroep tegen uitspraak coronasteun KLM

De Europese Commissie gaat in beroep tegen de uitspraak van een Europese rechter die vorige maand de staatssteun die KLM kreeg tijdens de coronapandemie onrechtmatig verklaarde. Nederland sluit zich aan bij dat beroep, zegt demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën) tijdens een debat over staatsdeelnemingen in de Tweede Kamer.

Het Gerecht van de Europese Unie zette op 7 februari een streep door de goedkeuring die de Europese Commissie had verleend aan de miljardensteun aan KLM. De commissie had volgens de rechtbank beter moeten onderzoeken of de gegeven steun wel echt alleen bij KLM terechtkwam, en niet ook bij het Franse moeder- of zusterbedrijf.

Door de uitspraak is de verleende steun niet langer rechtmatig. Welke gevolgen dat kan hebben, is nog onduidelijk, omdat de steun werd verleend in de vorm van leningen waarvoor de overheid garant stond en die inmiddels weer zijn afbetaald. Van Weyenberg zegt op dit moment niet meer over de zaak te kunnen zeggen.

Zowel de minister als veel Kamerleden hebben een nare smaak overgehouden aan de staatssteun aan KLM. Het vorige kabinet stelde daar strenge voorwaarden aan, maar volgens de staatsagent die was aangesteld om daar op toe te zien, heeft het bedrijf zich daar niet aan gehouden. Het kabinet liet nagaan of juridische stappen mogelijk waren, maar kreeg te horen dat de kans van slagen klein was.

Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA vindt het kwalijk dat KLM zo ongestraft afspraken niet is nagekomen. Het steekt hem met name dat de luchtvaartmaatschappij niet de belofte is nagekomen om belastingontwijking door piloten tegen te gaan.

Maar Van Weyenberg blijft bij zijn besluit. “Dit ga je niet winnen”, hebben twee onafhankelijke adviseurs hem verteld. “Dan kan ik het voor de bühne toch doen, maar daar worden alleen een paar advocatenkantoren heel blij van”. De minister is het wel met de Kamer eens dat een goede en onafhankelijke evaluatie noodzakelijk is, zodat dit bij toekomstige steunoperaties niet opnieuw fout gaat.