Kabinet hoopt ‘Beethoven-plan’ voor ASML donderdag te presenteren

Het kabinet hoopt donderdag de plannen te presenteren om te voorkomen dat chipmachinemaker ASML in het buitenland uitbreidt in plaats van hier. Het pakket met de naam Operatie Beethoven wordt als het goed is in de ministerraad van donderdag goedgekeurd. Maar veel is nog in beweging, zeggen bronnen na berichten hierover van verschillende media. Mogelijk worden zelfs donderdagochtend nog overleggen gevoerd met de regio.

Volgens diverse media zou het gaan om een impuls van om en nabij een miljard. Dat bedrag herkennen bronnen, maar is nog niet zeker. Ook de financiering, waarbij een flink deel van het geld uit het Nationaal Groeifonds zou komen, en de verdeling van de bijdrage tussen het Rijk en de regio liggen nog niet vast. Het geld zou onder meer gaan naar betere bereikbaarheid van de regio en het aantrekken van technisch opgeleid personeel in de zogenoemde regio ‘Brainport’.

ASML wijst bij zijn dreigement om elders uit te breiden ook naar de plannen uit de Tweede Kamer om de expatregeling te versoberen. Die regeling is een belastingvoordeel voor hoogopgeleid personeel uit het buitenland. Op aandringen van de Eerste Kamer houdt het kabinet die voorstellen nog eens tegen het licht. Het kabinet werkt alternatieve mogelijkheden uit voor allerlei in de Tweede Kamer aangenomen belastingplannen. Aanvankelijk zouden deze mogelijk ook donderdag naar buiten komen, maar dat wordt later.

Dit gebeurt in de aanloop naar de Voorjaarsnota, dus het is wel de bedoeling dat de opties er begin april liggen.