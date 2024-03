Netanyahu stuurt geen delegatie naar VS als boodschap aan Hamas

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt geen delegatie naar de Verenigde Staten te sturen als boodschap aan Hamas. Hij annuleerde de reis maandag nadat de VN-Veiligheidsraad tot zijn ongenoegen had opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook.

Israël laat ermee zien dat het niet bezwijkt onder de toenemende internationale druk om de oorlog te stoppen, aldus Netanyahu in een video van een overleg met de Amerikaanse senator Rick Scott. “Het was in de eerste plaats een boodschap aan Hamas: reken niet op deze druk, het gaat niet werken.”

De VN-Veiligheidsraad nam maandag voor het eerst een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot een bestand in Gaza. De VS, die eerder dergelijke resoluties tegenhielden met hun vetorecht, onthielden zich ditmaal van stemming. De andere leden stemden voor.

De delegatie zou Washington bezoeken op verzoek van de Amerikaanse president Joe Biden. Er zou worden gesproken over een Israëlisch plan voor een grootschalige grondoperatie in Rafah in de Gazastrook. De VS, een belangrijke bondgenoot van Israël, zijn tegen dat plan. Netanyahu zei vorige week dat de Israëlische strijdkrachten desnoods zonder Amerikaanse steun Rafah zullen binnenvallen.