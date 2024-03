Computerspelverkoper GameStop keldert op Wall Street na cijfers

De verkoper van computerspellen GameStop maakte woensdag een forse duikeling op de aandelenbeurzen in New York. GameStop maakte bekend dat de omzet in het afgelopen kwartaal fors is gedaald en dat nieuws viel slecht bij beleggers op Wall Street.

Het in het Texaanse Grapevine gevestigde GameStop zag de omzet met 19 procent dalen tot 1,8 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder, werd dinsdag nabeurs gemeld. Ook over het gehele boekjaar vielen de inkomsten van de winkelketen voor videogames lager uit. Het aandeel GameStop dook daarop bijna 14 procent omlaag, wat de grootste dagelijkse daling in maanden is.

De hoofdgraadmeters in New York gingen wel omhoog, na de verliezen in de voorgaande handelssessies. De Dow-Jonesindex steeg kort na opening 0,8 procent tot 39.586 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 5229 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 16.347 punten.

Trump Media & Technology Group, het socialemediabedrijf van oud-president Donald Trump, steeg ruim 10 procent. Het moederbedrijf van het platform Truth Social maakte dinsdag zijn debuut op de Nasdaq en ging op de eerste handelsdag ruim 16 procent omhoog. Trump is grootaandeelhouder van dat bedrijf.

Farmaceut Merck werd 4,4 procent hoger gezet. Merck heeft van de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring gekregen om een middel tegen een vorm van hoge bloeddruk in de longen op de markt te brengen.

Beleggingsapp Robinhood Markets kreeg er bijna 4 procent bij na de lancering van een nieuwe creditcard.

Verder zal de aandacht uitgaan naar bestuurder Christopher Waller van de Federal Reserve. Hij geeft een speech in New York en beleggers hopen daarin aanwijzingen te horen over het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel.

Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed in juni met een eerste renteverlaging komt. Op Goede Vrijdag komt een voor de Fed belangrijk cijfer over de prijsontwikkeling naar buiten. Die dag zijn de Amerikaanse beurzen echter gesloten.