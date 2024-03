Vlakke opening Europese beurshandel in de maak

De Europese aandelenbeurzen lijken woensdag een vrij vlakke opening te krijgen. De Amsterdamse AEX-index zette dinsdag wederom een recordniveau op de koersenborden met een slotstand van 878,40 punten.

Op de financiële markten in Azië was woensdag een wisselend beeld te zien. De Nikkei in Tokio won 0,9 procent. De waarde van de Japanse yen is gedaald naar het laagste niveau in 34 jaar ten opzichte van de dollar. Dat zou komen door lauwe verwachtingen voor verdere verkrapping van het monetair beleid door de Japanse centrale bank.

Een zwakke yen is gunstig voor Japanse exporteurs omdat daardoor hun producten goedkoper worden in het buitenland. Wel wordt de import van bijvoorbeeld grondstoffen duurder voor Japan. Dat kan weer de inflatie aanjagen.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,9 procent. De Kospi in Seoul zakte licht en de beurs in Shanghai leverde 0,7 procent in. Op de beurzen in New York lieten de hoofdgraadmeters dinsdag minnen tot 0,4 procent optekenen.

Op het Damrak is er onder meer belangstelling voor chemicaliëndistributeur IMCD die een kleine overname aankondigde. IMCD neemt het in Hoogerheide gevestigde Gova Ingredients over. Gova levert ingrediënten voor de schoonheids- en persoonlijke verzorgingsmarkt in de Benelux. Het bedrijf telt tien werknemers en was in 2023 goed voor een omzet van circa 6 miljoen euro. Een overnamesom werd niet gemeld.

Verder kan betalingsverwerker Adyen in beweging komen door een adviesverhoging door analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Ook het koersdoel werd verhoogd. ING maakte bekend informatieleverancier Wolters Kluwer te gaan volgen met een koopadvies.

NX Filtration heeft meer dan 25 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De waterzuiveraar uit Enschede, die is genoteerd bij de kleinere fondsen in Amsterdam, gaf ruim 7,8 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een prijs van 3,255 euro per stuk. De stukken werden geplaatst bij bestaande aandeelhouders, institutionele beleggers en het management van het bedrijf. Met het geld wil NX Filtration zijn groeiambities financieren.

De euro noteerde woensdagochtend 1,0828 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 80,83 dollar Brentolie werd ook 1 procent goedkoper, op 85,40 dollar per vat.