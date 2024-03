Volvo heeft zijn laatste dieselvoertuig gemaakt

Autofabrikant Volvo heeft zijn laatste dieselauto gemaakt. Dat laatste dieselvoertuig, een XC90, werd geproduceerd in de fabriek in het Zweedse Torslanda. Dit exemplaar krijg een plek in een museum van Volvo in Gotenburg.

Volvo wil in 2030 alleen nog elektrische auto’s maken en stopt met het produceren van dieselvoertuigen. Vorig jaar waren volledig elektrische auto’s goed voor 16 procent van alle door Volvo verkochte auto’s. De fabrikant maakt ook benzine-auto’s en hybride modellen, die zowel een brandstofmotor als elektrische aandrijving hebben.

De Zweedse autofabrikant stopt niet helemaal met diesel. Volvo blijft reserveonderdelen leveren voor dieselvoertuigen.