Dertig tot veertig stakers bij chipmaker NXP afgelopen nacht

Zo’n dertig tot veertig medewerkers van chipfabrikant NXP in Nijmegen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag het werk neergelegd. Volgens FNV-bestuurder Bernard van Iren komt dat neer op vrijwel de hele nachtploeg, maar een woordvoerder van NXP spreekt van een staking door 50 tot 70 procent van het personeel. FNV riep vorige week op tot drie nachtstakingen, omdat de onderhandelingen tussen de twee partijen over een nieuwe cao zijn vastgelopen.

De woordvoerder van NXP benadrukt dat de fabriek “op een lager pitje” draaide afgelopen nacht, maar dat klanten niet hoeven te vrezen dat zij hun producten niet krijgen. Bovendien merkt het bedrijf dat de stakingsbereidheid afneemt, na twee stakingen eerder deze maand. Voor deze week staan er nog twee werkonderbrekingen gepland, voor de nacht van donderdag op vrijdag en de nacht van vrijdag op zaterdag.

Van Iren verwacht juist dat ook die nachten veel werknemers gehoor zullen geven aan de stakingsoproep. De vakbondsman meldt verder nog niets te hebben gehoord van NXP, op grond waarvan FNV de onderhandelingen zou willen hervatten. De bond eist 9 procent meer loon voor de ongeveer 3000 werknemers in Nederland, het loonbod van NXP ligt op 4 procent.

Maar als het aan NXP ligt, gaan de partijen snel om tafel om verder te praten. Al vindt de onderneming de looneis van FNV onverantwoord, legt de woordvoerder uit. “FNV speelt de armoedekaart, maar de meeste operators hier verdienen bovenmodaal. Dat begrijpen we niet zo goed. We kunnen niet ingaan op de eisen, die zijn niet haalbaar”, stelt de zegsman.