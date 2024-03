Frauderende cryptobaas Sam Bankman-Fried moet 25 jaar de cel in

De oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, moet 25 jaar de gevangenis in. Met dat vonnis is een rechter in New York gekomen in de zaak over de grote fraude rond het omgevallen cryptoplatform. De 32-jarige werd verdacht van het wegsluizen van 8 miljard dollar van klanten, wat het een van de grootste financiële fraudes ooit maakt.

Bankman-Fried werd in november al door een jury schuldig bevonden aan zeven aanklachten om fraude en samenzwering. De aanklagers eisten dat hij veertig tot vijftig jaar de cel in moest. Zijn advocaten betoogden echter dat een celstraf van slechts enkele jaren “passend” zou zijn.

Bankman-Fried richtte FTX in 2019 op en groeide in korte tijd uit tot een van de bekendste gezichten in de cryptowereld. Met FTX verdiende hij miljarden. Maar het handelsplatform viel in november 2022 om toen klanten niet meer bij hun geld konden. Later werd Bankman-Fried ervan beschuldigd klantentegoeden te hebben doorgesluisd naar investeringsfonds Alameda, waar hij ook oprichter van was, om er risicovolle investeringen mee te doen.

De advocaat van de oud-topman had nog aangevoerd dat de FTX-klanten hun geld uiteindelijk niet echt kwijt waren. “Sam was geen meedogenloze financiële seriemoordenaar”, zo klonk het ook. Volgens zijn advocaat moest de gevallen cryptobaas als “onhandige wiskundenerd” worden gezien.

Maar de rechter wilde zich niet door die argumenten laten beïnvloeden. Hij wees erop dat Bankman-Fried eerder tijdens zijn getuigenis had gelogen en in het proces ook geen spijt had getoond.

“Hij wist dat het verkeerd was”, benadrukte de rechter voordat hij de straf uitsprak. “Een dief die zijn buit meeneemt naar Las Vegas en met succes het gestolen geld inzet, heeft geen recht op korting op de straf door zijn winst uit Las Vegas te gebruiken om terug te betalen wat hij heeft gestolen.”

Een “sorry” van Bankman-Fried kwam donderdag pas, maar dat was te laat. De oud-topman had eerder al aangegeven dat hij van plan was om in beroep te gaan tegen zijn veroordeling.

Het ineenstorten van FTX zorgde voor een grote schokgolf op de wereldwijde cryptomarkten. Na het bankroet verloor de bitcoin, de bekendste digitale munt, bijna een kwart van zijn waarde.

De cryptowereld was al vaker opgeschrikt door onrust en schandalen. Later herstelde het vertrouwen van beleggers in cryptomunten wel weer. Begin deze maand wist de bitcoin zijn oude record van 69.000 dollar uit 2021 te overtreffen.