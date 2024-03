Tata Steel sluit eerdere sluiting Kooksgasfabriek 2 niet uit

Hans van den Berg, topman van de Nederlandse tak van Tata Steel, is “heel blij” dat het kabinet steun heeft uitgesproken voor het verduurzamingsplan dat de staalfabrikant heeft ingediend. Hij sluit ook niet uit dat de vervuilende en verouderde Kooksgasfabriek 2 eerder dicht kan dan 2029. Maar dat is onderdeel van maatwerk, waarover Van den Berg nog in gesprek gaat met de overheid.

Dat zegt de staalbaas naar aanleiding van een onderzoek van oud-minister Hans Wijers en topconsultant Frans Blom naar de plannen van Tata. Daarbij is ook naar alternatieven gekeken. De onderzoekers concluderen evenwel dat het plan waar het staalbedrijf zelf mee kwam “de meest logische optie” lijkt. Van den Berg vindt het een goede zaak dat het kabinet daarop meteen heeft gezegd door te willen met dat plan.

Over Kooksgasfabriek 2 was recent nog ophef. Volgens een onderzoek van een expertgroep, onder leiding van hoogleraar Marcel Levi, zou de schadelijke fabriek op het terrein in Velsen-Noord zo spoedig mogelijk dicht moeten.