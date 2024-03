ILT start dit weekend met handhaven op misbruik slots Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) begint vanaf zondag met het controleren van vluchten op Schiphol om te zien of ze misbruik maken van toegewezen start- en landingsrechten, zogeheten slots. De focus ligt op de sector general aviation, die recreatieve luchtvaart, privéjets en niet-commerciële zakelijke luchtvaart omvat. De Inspectie let vooral op het ongeoorloofd uitvoeren van nachtvluchten, met het oog op geluidsoverlast voor omwonenden.

Airport Coordination Netherlands (ACNL) is verantwoordelijk voor het toekennen van de slots. Als ACNL een overtreding constateert, worden deze gerapporteerd aan de ILT. “Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de ILT bijvoorbeeld een waarschuwing geven, een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opleggen”, meldt de Inspectie. Een woordvoerder van de ILT kan geen bedragen noemen. Volgens haar hangt een maatregel onder meer af van opzet of de ernst van de overtreding.

De controle beslaat ongeveer zo’n 2 tot 3 procent van alle vluchten op Schiphol. Na het zomerseizoen breidt de ILT de controle uit naar Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport, waar ze nu ook al toezicht houdt op het misbruik van slots in de commerciële luchtvaart.