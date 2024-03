Subsidiepot voor aanschaf elektrische truck is snel leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van elektrische trucks die dinsdag werd geopend, is door grote interesse van ondernemers alweer leeg. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het budget voor dit jaar bedroeg 45 miljoen euro en het totaal aangevraagde subsidiebedrag is 46,5 miljoen euro.

Volgens de RVO zijn er op de eerste dag 428 aanvragen binnengekomen en op de tweede dag nog eens 219. De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is bedoeld om de markt van emissieloze vrachtwagens te stimuleren. Vorig jaar was die pot zelfs al binnen één dag overtekend. Toen was er 30 miljoen euro beschikbaar.

De RVO zegt dat met deze subsidieronde meer dan zeshonderd elektrische vrachtwagens kunnen worden aangeschaft. Op dit moment rijden er in Nederland ruim 740 volledig elektrische vrachtwagens (exclusief waterstoftrucks). In 2025 moeten minimaal duizend uitstootvrije trucks rijden en in 2030 16.000 trucks. In 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens in Nederland uitstootvrij zijn.