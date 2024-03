Laadbedrijf Fastned meldt stap richting winstgevendheid

De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s Fastned heeft vorig jaar een stap richting winstgevendheid gezet. Voor de aftrek van onder andere rentes, belastingen en afschrijvingen boekte het bedrijf een positief resultaat.

Na de oprichting van Fastned in 2012 ging veel aandacht uit naar de uitbreiding van het aantal snellaadstations. De forse investeringen daarin gingen ten koste van het nettoresultaat. Maar vorig jaar was het bedrijfsresultaat voor het eerst positief, met een plus van 4,6 miljoen euro. Fastned drong het nettoverlies ook terug, van 22 miljoen euro in 2022 tot 19,3 miljoen euro vorig jaar.

Die resultaten dankt Fastned aan zijn snelle groei. Het bedrijf leverde vorig jaar bijna twee keer zoveel stroom voor stekkerauto’s als een jaar eerder. De omzet steeg met 68 procent.

Fastned verkocht via 297 laadstations in acht Europese landen elektriciteit. Dat waren er 55 meer dan een jaar eerder. Het Amsterdamse bedrijf heeft ook rechten om nog eens op 432 locaties laadstations uit te gaan baten.