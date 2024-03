KPMG: Europese topbestuurders autobranche zien het somberder in

Topbestuurders in de Europese autobranche zijn pessimistischer geworden over de toekomst dan een jaar geleden. Zij vrezen vooral voor meer concurrentie van goedkopere Chinese elektrische auto’s. Ook groeiende concurrentie van Amerikaanse fabrikanten, die met steun van de overheid elektrische auto’s produceren, baart hen zorgen. Dat staat in een rapport van accountants- en adviesbureau KPMG.

In Europa worden de belastingvoordelen en subsidies voor elektrische auto’s afgebouwd. Europese bestuurders zijn dan ook sceptischer dan hun collega’s in andere werelddelen over het moment waarop elektrische auto’s evenveel zullen kosten als brandstofauto’s, zonder overheidssteun.

“Belastingvoordelen en subsidies zijn heel belangrijk om de groei van elektrische auto’s te stimuleren en om vertrouwen te bieden aan consumenten, autofabrikanten, leveranciers en investeerders”, stelt een onderzoeker van KPMG.