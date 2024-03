Mensen pakken steeds vaker de deelauto

Afgelopen jaar is het aantal keer dat een auto werd gedeeld via SnappCar gestegen met 20%. In totaal werden 5.500 verschillende auto’s één of meerdere keren gedeeld, voor gemiddeld 30 uur per gebruik. De Volkswagen Polo was de populairste deelauto. Dit en meer blijkt uit de jaarcijfers van het autodeelplatform.

Stadsauto’s populairst

Op SnappCar worden momenteel 7.000 verschillende auto’s gedeeld. De grote favoriet is de Volkswagen Polo. Deze bolide werd afgelopen jaar het vaakst gedeeld: meer dan 5.000 keer. Ook andere kleinere stadsauto’s zoals de Kia Picanto en Toyota Aygo zijn populair onder autodelers.

Daarnaast is busjes delen steeds meer in trek, bijvoorbeeld voor verhuizingen of het ophalen van nieuwe meubels. De Ford Transit werd het vaakst verhuurd via SnappCar.

Keyless populair

Via het autodeelplatform kunnen huurders een ‘keyless’ auto huren: deze kunnen zij direct openen met de SnappCar app, zonder tussenkomst van de verhuurder. Het aantal sleutelloze auto’s steeg in 2023 van 630 naar 800 (+27%) ten opzichte van een jaar eerder.

In september vorig jaar werden in Utrecht zelfs de eerste vaste parkeerplekken geïntroduceerd voor keyless deelauto’s van SnappCar. In totaal zijn er nu 22 parkeerplaatsen geopend in de stad.

Wat is autodelen precies?

Auto’s staan gemiddeld 23 uur per dag stil, wat natuurlijk enorm zonde is. Via autodelen kunnen Nederlanders hun auto verhuren aan anderen op het moment dat zij hem niet gebruiken. Op die manier wordt hij optimaal gebruikt en kan de verhuurder een extra zakcentje verdienen.

Mensen die zelf geen auto hebben, maar er af en toe wel een willen gebruiken, kunnen er eenvoudig eentje huren. Hierdoor hoeven ze er zelf geen een aan te schaffen en te onderhouden. Handig voor bijvoorbeeld vakanties, weekendjes weg of andere uitjes.

Goed voor het milieu

Carsharing is niet alleen goed voor de portemonnee: het is ook ontzettend duurzaam! Voor elke deelauto zijn er 10 auto’s minder nodig op de weg, wat ervoor zorgt dat we minder parkeerplekken nodig hebben. Deze ruimte kan bijvoorbeeld ingezet worden voor groene voorzieningen zoals bloemperkjes en parken.

Ook rijden bestuurders vaak bewuster in een deelauto dan in een auto die zij zelf bezitten, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Doordat zij per kilometer moeten betalen, zullen zij onnodige kilometers achterwege houden. Zo wordt voor een ritje naar de supermarkt of sportschool sneller de fiets gepakt.

Ook iets voor jou?

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om auto’s te delen met elkaar. Goed voor de portemonnee én het milieu.