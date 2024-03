Kabinet en regio steken 2,5 miljard in plan voor microchipsector

Het demissionaire kabinet trekt samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro uit voor de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. Dat meldt demissionair economieminister Micky Adriaansens. Zij noemt dit deel van de technologiebranche, met de Veldhovense chipmachinebouwer ASML voorop, van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland en de werkgelegenheid.

Het ‘Project Beethoven’, zoals het kabinet het plan noemt, voorziet onder meer in extra investeringen in talentontwikkeling. Maar het moet ook aantrekkelijker worden om in de regio te wonen en werken, zodat bedrijven makkelijker buitenlands talent aan kunnen trekken. Daarnaast moet de krapte worden aangepakt op het elektriciteitsnet in wat ook wel de Brainportregio word genoemd.

ASML waarschuwde onlangs dat het zorgen heeft over het vestigingsklimaat in Nederland. Als daar geen verbetering in komt, zou het bedrijf volgens topman Peter Wennink kunnen besluiten investeringen in verdere groei te verplaatsen naar het buitenland. Het kabinet gaat ervan uit dat deze maatregelen ertoe leiden dat het bedrijf daarvan afziet.