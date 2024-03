Mercedes-Benz aansprakelijk gesteld in sjoemeldieselzaak

De rechter in Duitsland heeft autoconcern Mercedes-Benz Group aansprakelijk gesteld in een zaak die bezitters van sjoemeldiesels hadden aangespannen. Het toenmalige Daimler zou jarenlang software in dieselauto’s hebben geïnstalleerd. Daardoor leken de auto’s bij testen te voldoen aan de geldende uitstootnormen, terwijl dit in de praktijk niet zo was.

De zaak werd drie jaar geleden aangespannen door de consumentenclub Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), waar 2500 mensen zich bij aansloten. Het betreft eigenaren van Mercedes GLC’s en Mercedes GLK’s. Dat de rechter het bedrijf nu aansprakelijk stelt, betekent niet dat zij direct gecompenseerd worden. De autobezitters moeten nu individueel een aanklacht indienen om geld van de fabrikant te krijgen.

In een vergelijkbare zaak, ook aangespannen door VZBV, heeft Volkswagen autobezitters een paar jaar geleden al gecompenseerd. Daar trok de fabrikant 830 miljoen euro voor uit, waardoor 260.000 Volkswagen-rijders rond de 15 procent van de nieuwprijs van hun auto terugkregen. Dat kwam destijds neer op 1350 euro tot 6257 euro.

Mercedes-Benz is het niet eens met de uitspraak van de rechter in Stuttgart en heeft aangegeven in beroep te gaan. Het bedrijf en zijn werknemers hebben destijds correct gehandeld, stelt het concern.