Aantal huizen met nieuwe huurder is hard gedaald

Het aantal huizen dat een nieuwe huurder kreeg is vorig jaar hard gedaald, melden makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Maatregelen vanuit de overheid om huurprijzen te verlagen en zittende huurders beter te beschermen zorgen er mogelijk voor dat beleggers huurwoningen verkopen in plaats van opnieuw verhuren, denken de organisaties. Vooral in de laatste drie maanden van het jaar werden veel minder huizen verhuurd.

Het aantal verhuurde huizen nam volgens de NVM en VGM NL af met 13 procent vergeleken met 2022. In de loop van 2023 werd de daling groter, in het vierde kwartaal werden 30 procent minder huizen verhuurd dan in dat kwartaal een jaar eerder, melden de organisaties. Nieuwbouwwoningen werden in oktober, november en december vorig jaar zelfs ruim de helft minder vaak verhuurd.