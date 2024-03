VNO-NCW vindt snelle keuze over vergroening Tata Steel belangrijk

Het advies aan het kabinet over eventuele financiële hulp voor de vergroening van Tata Steel Nederland laat zien dat een snel besluit daarover belangrijk is, vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Tegelijkertijd ziet de belangenorganisatie voor het bedrijfsleven het nieuwe rapport als “uitstekend vertrekpunt” voor afspraken tussen de regering en de staalfabriek over het terugdringen van de CO2-uitstoot.

In een rapport schetsen oud-minister Hans Wijers en topconsultant Frans Blom verschillende scenario’s voor de toekomst van de staalfabriek. Daaruit komt naar voren dat het plan voor de groene toekomst dat Tata Steel zelf heeft gepresenteerd de meest logische optie lijkt. Het kabinet meldde donderdag te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het verduurzamingsplan te versnellen.

“Duidelijk wordt dat dit leidt tot nieuwe groene investeringen, CO2-reductie en minder lokale overlast en een schonere omgeving”, zegt VNO-NCW over het rapport. Een snelle keuze van het kabinet is volgens de werkgeversorganisatie om meerdere redenen belangrijk. “Zo hebben omwonenden behoefte aan duidelijkheid, evenals Tata zelf, dat moet kunnen investeren in nieuwe productieprocessen en fabrieken. Ook de omgeving, toeleveranciers, kennispartners en medewerkers moeten weten waar ze aan toe zijn.”