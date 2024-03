Kabinet wil door met vergroeningsplan Tata, onderzoekt versnelling

Het demissionaire kabinet wil snel afspraken maken met Tata Steel over het verduurzamingsplan dat de staalfabrikant heeft ingediend. Onderzocht wordt of het haalbaar is een deel van die plannen sneller uit te voeren. Dat melden minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur).

Het kabinet had oud-minister Hans Wijers en topconsultant Frans Blom gevraagd het plan van Tata tegen het licht te houden en daarbij ook alternatieven in kaart te brengen. Zij concluderen evenwel dat het plan waar het staalbedrijf zelf mee kwam “de meest logische optie” lijkt. Ook stellen zij vast dat de overheid hoe dan ook een bijdrage moet leveren.

In een toelichting op hun advies gaven Wijers en Blom per ongeluk de bedragen prijs die daar mogelijk mee zijn gemoeid. Het plan van Tata zelf zou tussen de 0,5 miljard en 2 miljard euro aan investeringen met publiek geld vergen. Bij een versnelling zou daar tussen de 10 en 50 procent bij kunnen komen.

De twee adviseurs spraken in hun second opinion zelf geen voorkeur uit voor een variant. Maar Wijers noemt het besluit van het kabinet om verder te gaan met de zogenoemde maatwerkafspraak met Tata en daarbij ook te kijken of het sneller kan “een goed te verdedigen en ook moedige keuze”.