Producentenprijzen opnieuw gedaald in februari

De Nederlandse producentenprijzen zijn in februari met gemiddeld 1,8 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee was sprake van opnieuw een daling van de afzetprijzen in de industrie, want in januari ging het om een afname met 3 procent.

Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. De olieprijzen lagen in februari en ook in januari lager dan een jaar eerder.

Dit zorgde er dan ook voor dat producten in de aardolie-industrie in februari 2,7 procent goedkoper waren dan een jaar terug. In januari ging het om een daling met 10,5 procent. In de chemische industrie waren respectievelijk prijsdalingen van 8,6 en 11 procent op jaarbasis te zien, aldus het CBS.

In de elektrotechniek, auto- en machine-industrie waren wel stijgingen van de afzetprijzen te zien, met plussen tot 4,7 procent.

Op maandbasis stegen de producentenprijzen in februari met 0,6 procent, zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt, aldus het CBS.

De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat ze worden doorberekend aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie worden aangewakkerd, terwijl bij de dalende prijzen de inflatie wordt afgeremd.