Winst voor Nikkei, beurzen in Hongkong en Sydney dicht

De Nikkei-index in Tokio ging vrijdag omhoog, geholpen door de recordstanden op Wall Street een dag eerder. In onder meer Hongkong, Sydney en Singapore wordt op Goede Vrijdag niet gehandeld. Ook de beurzen in Europa en New York blijven dicht. Er komt nog wel een belangrijk cijfer over de Amerikaanse inflatie.

De Japanse hoofdindex steeg 0,5 procent. Een dag eerder daalde de Nikkei nog 1,5 procent. Bij de Japanse overheid is onrust ontstaan over de sterk gedaalde waarde van de yen. De munt tikte eerder deze week nog het laagste niveau tegen de dollar aan in 34 jaar. Minister van Financiën Shunichi Suzuki zei vrijdag dat de regering niks uitsluit om de volatiliteit van de yen aan te pakken. Op de markt wordt nu gespeculeerd over een ingreep bij de wisselkoers.

In Shanghai ging de beurs 0,9 procent omhoog en de Kospi in Seoul won een fractie. De industriële productie in Zuid-Korea steeg in februari op maandbasis met meer dan 3 procent, onder meer dankzij een fors hogere chipproductie.

De brede S&P 500 in New York zette donderdag een record neer. Ook de Amsterdamse AEX-index sloot met een stand van 881,78 punten op een recordniveau. De Europese aandelenbeurzen blijven ook op maandag, tweede paasdag, dicht. Wall Street is dan wel open.

Later op de dag komt een cijfer naar buiten dat door de Federal Reserve wordt beschouwd als de belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling. Dat cijfer is dus van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed in juni met een renteverlaging gaat komen.

In dat opzicht is er dan ook nog belangstelling voor een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell op vrijdag. Powell geeft de toespraak bij de Fed in San Francisco. Mogelijk wordt daarin wat gezegd over het rentebeleid. Fed-bestuurder Christopher Waller zei donderdag wel dat er recent wat tegenvallende inflatiecijfers zijn geweest en dat er geen haast is om de rente te verlagen.