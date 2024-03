Site: Microsoft en OpenAI plannen datacenter van 100 miljard

Bestuurders bij Microsoft en OpenAI maken plannen voor een datacenterproject met een supercomputer om de kunstmatige intelligentie van OpenAI aan te drijven, meldt technieuwssite The Information op basis van ingewijden. Het project zou tot 100 miljard dollar (omgerekend meer dan 92,6 miljard euro) kunnen gaan kosten.

Het project rond de supercomputer, aangeduid met ‘Stargate’, zou daarmee vele malen kostbaarder zijn dan de grootste datacenters van nu. Volgens de techsite is dat een voorbeeld dat grote investeringen nodig zijn om de computercapaciteit voor AI in de komende jaren te bouwen. Microsoft zou verantwoordelijk worden voor de financiering.

Of Microsoft meegaat in het plan hangt deels af van het vermogen van OpenAI om de mogelijkheden van zijn AI te verbeteren, zegt een van de ingewijden. Vorig jaar lukte het OpenAI niet om een beloofd nieuw model aan Microsoft te leveren, wat volgens The Information laat zien hoe moeilijk de grenzen van AI te voorspellen zijn.