ANWB: doel van 1,9 miljoen stekkerauto’s in 2030 is onhaalbaar

In dit tempo is het onhaalbaar dat er in 2030 ongeveer 1,9 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden, zoals de overheid verwacht. Dat zegt ANWB-directeur Marga de Jager in De Nationale Autoshow op BNR Nieuwsradio.

“Op dit moment hebben we er zo’n 455.000. Dat is nog best een gat”, concludeert De Jager. Jaarlijks komen er 100.000 tot 110.000 elektrische auto’s bij. “Iedereen die kan rekenen, kan uitrekenen dat we op deze manier niet naar die 1,9 miljoen gaan in 2030.”

“Als je als overheid dit soort doelen stelt, moet je ook de condities creëren om dat mogelijk te maken”, zegt de directeur. De Jager uit bijvoorbeeld kritiek op de onzekerheid over de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 2026 zijn stekkerauto’s niet meer vrijgesteld, waardoor de maandelijkse kosten voor bezitters van elektrische auto’s mogelijk fors stijgen.