Turkish Airlines vliegt na bijna tien jaar weer op Libië

Turkish Airlines vliegt na bijna tien jaar afwezigheid weer naar Libië. De Turkse maatschappij was in 2015 gestopt met vluchten naar het Noord-Afrikaanse land door het geweld in Libië. Maar nu vindt Turkish Airlines het dus weer veilig genoeg om terug te keren.

Volgens Turkish Airlines zal er drie keer per week worden gevlogen op de Libische hoofdstad Tripoli. Topman Bilal Ekşi van Turkish Airlines was donderdag bij een ceremonie op het internationale vliegveld Mitiga bij Tripoli. Hij gaf aan verheugd te zijn over de stap en dat er historische banden zijn tussen Turkije en Libië.

In Libië is het onrustig sinds een opstand in 2011 die dictator Moammar Kadhafi verdreef. In 2014 viel het land uiteen in een oostelijke factie in Benghazi en de door de VN gesteunde regering in Tripoli in het westen van het land.

Ankara ondersteunt de regering in Tripoli. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft vorige maand aangekondigd dat Turkije het consulaat in Benghazi spoedig wil heropenen en dat de rivaliserende partijen met elkaar in gesprek moeten gaan om een einde aan het conflict te maken.

Turkish Airlines overweegt in de toekomst ook vluchten te starten naar Benghazi en de stad Misrata die ten oosten van Tripoli ligt.

Overigens heeft Nederland een rood reisadvies voor Libië. Volgens de overheid is het te gevaarlijk om naar het land te reizen door het geweld en de dreiging van terroristische aanvallen. Ook wordt gewezen op het gevaar van landmijnen en niet-ontplofte munitie.