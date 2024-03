VDL wil deel van wankelende Belgische Van Hool overnemen

De Nederlandse bussenbouwer VDL wil samen met de Duitse trailerfabrikant Schmitz Cargobull een deel van het bijna bankroete Belgische Van Hool overnemen. VDL wil de bussentak van het Belgische bedrijf, zeggen ingewijden tegen Belgische media zoals zakenkrant De Tijd.

Van Hool staat op de rand van faillissement en heeft dringend geld nodig. Binnen een paar dagen moeten er kopers voor bedrijfsonderdelen of nieuwe geldschieters zijn gevonden, stelt het bedrijf.

VDL bouwt vooral stadsbussen en zou belangstelling hebben voor de touringcarafdeling van Van Hool. Schmitz Cargobull, dat opleggers maakt en daarin marktleider is, zou interesse hebben in onder meer Van Hools tanktrailers. VDL zelf gaat niet in op vragen over Van Hool. “Wij doen nooit uitspraken over dit soort aangelegenheden”, zegt een woordvoerder.

VDL en Schmitz Cargobull hebben concurrentie van de Vlaamse ondernemer Guido Dumarey. Die wil Van Hool geheel overnemen.