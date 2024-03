Zonnepanelenconcurrentie China gevaar voor kwaliteit, stelt bedrijf

De kwaliteit van zonnepanelen komt in gevaar door de hevige concurrentie in de Chinese zonnepanelenindustrie. Dat stelt bestuursvoorzitter Bao Shen Zhong van het Chinese Longi Green Technology Energy, de grootste fabrikant van zonnepanelen ter wereld. Hij merkt dat fabrikanten op kwaliteit inleveren om kosten te besparen. “Een gevaarlijk signaal”, meent Zhong.

China domineert al jaren de wereldwijde markt voor zonnepanelen. Zo is ook de meerderheid van de panelen in Nederland van Chinese makelij. Maar de afgelopen tijd zijn de prijzen van de producten flink gedaald. Bedrijven worden daardoor gedwongen hun panelen tegen de kostprijs, soms zelfs daaronder, te verkopen. In een poging winstgevend te blijven, snijden de zonnepaneelfabrikanten in de productiekosten.

Volgens Zhong doen sommige fabrikanten dat te snel, waardoor een risico ontstaat. Zo brengen fabrikanten producten op de markt zonder zeker te zijn of de panelen wel twintig tot dertig jaar meegaan, stelt de Longi-voorzitter.