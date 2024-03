Personeelstekorten in Duitse openbaar vervoer groter

Het Duitse openbaar vervoer kampt met steeds grotere tekorten aan personeel. Het gaat om bestuurders van bussen, treinen, metro’s en trams, maar ook mensen die werken bij signaleringssystemen voor het ov. Dat staat in een studie van een economisch onderzoeksinstituut uit Keulen.

Volgens onderzoekers van het Institut der deutschen Wirtschaft (IW) is het aantal openstaande vacatures voor buschauffeurs en metro- en trambestuurders gestegen naar 3594. Ook staan er 2265 vacatures open voor signaleringsspecialisten en gaat het om meer dan 4000 openstaande posities voor treinmachinisten.

De onderzoekers stellen dat die toename onder meer samenhangt met de mobiliteitstransitie. Daarmee wordt meer geïnvesteerd in openbaar vervoer en is er dus een grotere vraag naar arbeidskrachten.

Tegelijkertijd is er vergrijzing en gaan veel mensen in het ov de komende jaren met pensioen. Personeelstekorten spelen ook in veel andere sectoren van de Duitse economie, zoals de zorg, industrie en het onderwijs.

Het Nederlandse openbaar vervoer kampt ook met nijpende personeelstekorten. Reizigers hebben daardoor te maken met ritten die uitvallen, vertragingen of een uitgeklede dienstregeling bij verschillende vervoerders, zoals busbedrijven en de NS.