Centrale bank Israël pleit voor dienstplicht ultraorthodoxe joden

Het zou beter zijn voor de Israëlische economie als ook ultraorthodoxe joden militaire dienstplicht vervullen. Met die opmerking in zijn jaarverslag mengt de Israëlische centrale bank zich in een verhit politiek debat. Binnen de noodregering die is gevormd na het uitbreken van de oorlog in Gaza dreigt een breuk door discussies over de vrijstelling van de dienstplicht voor ultraorthodoxe joden.

Volgens de Bank van Israël raakt de massale inzet van beroepsmilitairen en dienstplichtigen voor de gevechten in Gaza de economie van het Midden-Oosterse land. Doordat dienstplichtigen, militairen en hun echtgenoten veel meer van hun tijd nodig zijn voor het Israëlische leger, dragen zij volgens de centrale bank minder bij aan economische groei. Als de groep mensen die het Israëlische leger kan oproepen wordt uitgebreid naar ultraorthodoxe joden, zou dat de impact op de economie verzachten.

Binnen het Israëlische oorlogskabinet sprak minister Benny Gantz zich onlangs fel uit tegen een voorstel voor een nieuwe wet die moet garanderen dat ultraorthodoxe joden vrijgesteld blijven van de dienstplicht. Bij orthodoxe politieke partijen was er juist verzet tegen het mogelijk afschaffen van de uitzonderingspositie, die nog dateert van het ontstaan van Israël in 1948. Eigenlijk zou zondag de deadline aflopen voor wetgeving die het probleem moet oplossen, maar premier Benjamin Netanyahu heeft om uitstel gevraagd.

Gouverneur Amir Yaron van de Bank van Israël gaf ook commentaar op het Israëlische begrotingsbeleid. De regering moet wat hem betreft bezuinigen op civiele uitgaven om de fors hogere uitgaven voor het leger te compenseren. Anders zal de schuldenberg te hoog worden. Maar ook de bezuinigingen zullen de economie pijn doen, voorziet hij.