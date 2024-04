Brandstof aan pomp steeds duurder door oplopende olieprijs

De prijzen aan de pomp zijn de afgelopen maanden behoorlijk gestegen, in navolging van de hogere olieprijzen. Sinds begin dit jaar is de adviesprijs voor een liter benzine volgens consumentencollectief UnitedConsumers al met bijna 20 cent gestegen. De adviesprijs voor diesel ging in die periode met circa 10 cent per liter omhoog.

De adviesprijs voor een liter Euro95 staat nu op 2,235 euro en die van diesel is 1,97 euro per liter. Die adviesprijzen worden doorgaans alleen gevraagd bij pompstations langs snelwegen. Pomphouders kunnen namelijk afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen.

De olieprijzen liggen inmiddels op het hoogste niveau in ongeveer vijf maanden. Dat komt mede door de verder oplopende spanningen in het Midden-Oosten nadat Israël maandag een luchtaanval uitvoerde op het consulaire gebouw van de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus. Daarbij zijn twee generaals van de Iraanse Revolutionaire Garde omgekomen. Ook vijf andere leden van de Garde overleefden de aanval niet.

Teheran heeft gezegd met een serieuze reactie te komen. Iran is bondgenoot van de Houthi-rebellen in Jemen. Die voeren geregeld aanvallen uit op schepen in de Rode Zee, waaronder op olietankers. Mogelijk kunnen de Houthi’s die aanvallen verder opvoeren of kan Iran tankers in de Perzische Golf aanvallen.