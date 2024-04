Xiaomi fors hoger op beurs Hongkong na orders elektrische auto

Het Chinese technologiebedrijf Xiaomi ging dinsdag hard omhoog op de aandelenbeurs in Hongkong, waar beleggers terugkeerden van een lang paasweekend. Xiaomi kwam met beter dan verwachte cijfers over de orders voor zijn eerste elektrische auto, de SU7. Het aandeel won meer dan 12 procent.

Volgens Xiaomi, dat ook actief is met onder meer smartphones en andere consumentenelektronica, kwamen er in de eerste 24 uur meer dan 90.000 orders binnen voor de SU7. Beleggers zien dat als een goed teken voor de intrede van het bedrijf op de Chinese markt voor elektrische auto’s, waar de concurrentie erg sterk is. Automaker XPeng verloor juist bijna 6 procent en Nio daalde 2,9 procent. BYD won 1,5 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg 2,3 procent. Ook in Sydney en Singapore keerden beleggers terug van het lange paasweekend. Op Goede Vrijdag en tweede paasdag waren de beurzen daar namelijk ook gesloten. De Australische All Ordinaries zakte iets.

De Nikkei in Tokio was vrijwel onveranderd. In Shanghai was de beurs ook vrijwel vlak. De Kospi in Seoul steeg licht.