Havenbedrijf vindt grote kerncentrale op Maasvlakte onlogisch

De Rotterdamse haven is geen voor de hand liggende locatie voor een grote kerncentrale. Dat betoogt Havenbedrijf Rotterdam in een brief over de plannen voor twee nieuwe kerncentrales van de regering. Naast het Zeeuwse dorp Borssele is de Eerste Maasvlakte bij het Rijk in beeld als plaats voor een nieuwe centrale.

“Kerncentrales kun je overal neerzetten waar voldoende koelwater is. Dat is dus langs de hele Nederlandse kust en aan groot binnenwater. Haventerreinen waar je met grote zeeschepen kunt afmeren zijn zeer schaars”, schrijft het havenbedrijf over de Maasvlakte als alternatieve locatie.

De exploitant van de grootste haven van Europa ziet wel mogelijkheden voor kleinere kernreactoren, zogeheten Small Modular Reactors. Die zijn gemakkelijker te bouwen en kunnen de energie leveren waar de industrie in het havengebied veel behoefte aan heeft.

Tot en met donderdag konden burgers, bedrijven en organisaties hun mening geven over de kernenergieplannen.