KLM-topvrouw Rintel verdiende in 2023 ruim 1,2 miljoen

KLM-topvrouw Marjan Rintel ontving vorig jaar een basissalaris van 600.000 euro en een variabele beloning van bijna 300.000 euro, staat in het jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij. Ook kreeg ze aandelen Air France-KLM als langetermijnbonus, pensioenpremie en een onkostenvergoeding. Daarmee komt haar totale beloning uit op meer dan 1,2 miljoen euro.

In de voorgaande coronajaren kregen bestuurders geen bonussen. KLM mocht dat toen niet zolang het bedrijf overheidssteun gebruikte. Ook stelde de regering als voorwaarde voor miljardenleningen aan KLM dat de loonkosten bij het bedrijf omlaag zouden gaan.

Waar de variabele bonus van Rintel op gebaseerd is, kon een woordvoerster niet zeggen. Dit wordt niet gespecificeerd in het jaarverslag. Rintel, die in de zomer van 2022 aan het roer kwam te staan van KLM, kreeg in dat jaar een totale beloning van bijna 402.000 euro.