Bouwbedrijf BAM wint fors aan waarde op beurs Amsterdam

Bouwbedrijf BAM heeft donderdag een opvallende sprong op de aandelenbeurs in Amsterdam gemaakt. Aanleiding was een positief analistenrapport, waarin kenners stellen dat de risico’s rond het bedrijf zijn afgenomen. De algehele stemming op de Europese beurzen was licht positief.

BAM eindigde bijna ruim 10 procent hoger bij de kleinere beursfondsen. Analisten van vermogensbeheerder Oddo BHF verhoogden hun beleggingsadvies voor het aandeel. De waarde van het aandeel kan volgens hen stijgen als beleggers doorhebben dat de risico’s kleiner zijn geworden rond het bouwbedrijf, dat in het verleden kampte met grote probleemprojecten.

De AEX steeg een fractie tot 884,17 punten. De MidKap steeg 0,8 procent. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,5 procent. De beurs in Parijs eindigde met een klein verlies.

Bij de hoofdfondsen was uitzendconcern Randstad de sterkste stijger met een plus van 2 procent. Platenlabelconcern Universal Music Group was met een verlies van 3 procent de sterkste daler. Een dag eerder boekte het aandeel nog een opvallende winst.

Metalenspecialist AMG was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van bijna 7 procent. Kredietbeoordelaars S&P en Moody’s handhaafden hun rapportcijfer voor het bedrijf, maar verlaagden wel het vooruitzicht naar ‘stabiel’ van AMG. Dat komt doordat de prijzen voor lithium, waar AMG in handelt, hard zijn gedaald.

Autofabrikant Volvo Car won op de beurs in Stockholm 6,5 procent. Het bedrijf meldde in maart een recordaantal auto’s te hebben verkocht. Dat dankte Volvo onder andere aan zijn elektrische EX30.

De financiële markten waren verder in afwachting van het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. Naast gegevens over de inflatie zijn gegevens over de arbeidsmarkt belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij slechtere cijfers over het aantal nieuwe banen zou de centralebankenkoepel van de VS meer argumenten hebben voor renteverlagingen.

De euro was 1,0867 dollar waard, tegen 1,0828 dollar bij het slot in Europa een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 85,13 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent tot 89,18 dollar. Op woensdag werd olie duurder door het besluit van oliekartel OPEC+ om de productiebeperkingen te verlengen tot het einde van het tweede kwartaal.