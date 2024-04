Levi Strauss blinkt uit op Wall Street na bekendmaking cijfers

Levi Strauss was donderdag een opvallende stijger op de Amerikaanse aandelenbeurzen. Het bekende spijkerbroekenmerk kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en verhoogde ook de winstverwachting voor het gehele boekjaar, mede dankzij kostenbesparingen. Dat werd door beleggers in New York beloond met een koersstijging van ruim 17 procent voor het aandeel Levi Strauss.

Verder galmden de woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve nog na op Wall Street. Powell zei woensdag in een speech dat de Fed eerst meer duidelijke signalen wil zien dat de inflatie aan het afzwakken is voordat de rente wordt verlaagd. Hij herhaalde wel de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar waarschijnlijk zal beginnen met het verlagen van de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,7 procent hoger op 39.396 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,8 procent tot 5252 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1 procent op 16.438 punten.

Boeing heeft volgens persbureau Reuters de productie van de 737 MAX fors verlaagd omdat er meer kwaliteitscontroles worden gedaan door het bedrijf zelf en toezichthouders. Boeing heeft de laatste tijd te kampen met een reeks technische problemen met zijn vliegtuigen, waaronder het verlies van een deurpaneel tijdens de vlucht van een 737 MAX begin dit jaar. Het aandeel Boeing steeg desondanks 0,9 procent.

Tesla (plus 0,2 procent) kon ook op belangstelling rekenen. Volgens Financial Times stuurt Tesla deze maand een team naar India om een geschikte locatie te vinden voor een nieuwe fabriek voor zijn elektrische auto’s. Volgens de zakenkrant ligt de nadruk van die zoektocht op staten waar al autofabrikanten gevestigd zijn. De bouw van de fabriek zou tussen de 2 miljard en 3 miljard dollar gaan kosten.

Goudproducenten Barrick Gold (min 0,5 procent) en Newmont (min 0,2 procent) konden niet profiteren van een hogere goudprijs. Die is voor het eerst kort gestegen tot boven de 2300 dollar per troy ounce (31,1 gram).

Mediaconcern Paramount liet een opvallend koersverlies zien van bijna 10 procent, na mediaberichten over fusiegesprekken met Skydance Media.