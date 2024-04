VNO-NCW: industrie kampt met ‘ongelijk speelveld’ door dure stroom

De Nederlandse industrie heeft te maken met “een zeer ongelijk speelveld” omdat andere landen hun elektriciteit goedkoper maken voor hun eigen bedrijven en lagere nettarieven hanteren. Hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie, reageert ondernemingsorganisatie VNO-NCW op een onderzoek naar elektriciteitskosten in Nederland vergeleken met omringende landen.

“Het is nu onomstotelijk bewezen dat de kosten van elektriciteit voor de industrie in Nederland schrikbarend hoger zijn. De elektriciteitskosten voor industriële grootverbruikers zijn in omringende landen als Duitsland, Frankrijk en België tot wel 66 procent lager dan in Nederland. Ook is dit verschil het afgelopen jaar sterk gegroeid”, stelt VNO-NCW.

Volgens de ondernemers kan dit niet zo doorgaan. “Nu al dreigen verschillende bedrijven op de korte termijn in de problemen te komen omdat de productie stilligt of ze moeten concurreren tegen bedrijven die veel goedkoper kunnen werken.” Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).