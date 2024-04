Mobiele telefoon verdringt pinpas aan de kassa

De mobiele telefoon gaat dit jaar de pinpas verdringen aan de kassa. Dat verwachten De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland.

Het aandeel contactloze betalingen aan de kassa met een mobiele telefoon nam toe van 21 procent in 2022 naar 29 procent in 2023. Het aandeel betalingen aan de kassa waarbij een pinpas moet worden ingestoken, daalde van 10 procent naar 8 procent. In totaal waren ruim zeven van de tien betalingen aan de kassa, met mobiel of pinpas, in 2023 contactloos.

De opmars van de telefoon verloopt snel. In de eerste maand van 2023 werd 23 procent van alle kassabetalingen afgerekend met mobiel of smartwatch, in de laatste maand van het jaar bedroeg dit 33 procent. Als deze trend zich verder voortzet, zal contactloos betalen met de telefoon in de loop van dit jaar de meest gebruikte manier zijn om aan de kassa af te rekenen, voorspellen de onderzoekers.

Het insteken van de pinpas hangt vooral af van de hoogte van het bedrag. Zo werd in 2023 de pinpas bij bedragen lager dan 5 euro in slechts 4 procent van de aankopen in de betaalterminal gestoken. Bij bedragen hoger dan 50 euro gebeurde dat vier keer zo vaak.

Contant geld wordt vooral nog bij kleine bedragen gebruikt. Een kwart van de bedragen onder 5 euro werd aan de kassa met contant geld betaald. Boven 100 euro gebeurde dat in 16 procent van de gevallen. Het gebruik van contant geld is al drie jaar stabiel, twee van de tien aankopen aan de winkelkassa worden cash betaald.