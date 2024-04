Onlinegokmarkt ondanks reclameverbod gegroeid

Nederlanders hebben vorig jaar meer geld ingezet bij goksites en maakten meer accounts aan, ondanks het verbod op ongerichte reclame voor onlinekansspelen dat vorig jaar in werking is getreden. Dat blijkt uit een rapport van de Kansspelautoriteit (Ksa). “Ook de komende jaren is er veel werk aan de winkel”, zegt voorzitter René Jansen van de Ksa over de gokmarkt.

Bij elkaar verloren gokkers vorig jaar bijna 1,4 miljard euro. Dat is het totale ingezette bedrag minus het prijzengeld. Dit is ruim 300 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het aantal actieve accounts steeg met 130.000 naar 1,1 miljoen.

Dat het aantal registraties is toegenomen, betekent volgens de Ksa niet per se dat meer mensen zijn gaan gokken, aangezien iemand meer dan één account kan aanmaken. De Ksa schat dat ongeveer 5 procent van de volwassen Nederlanders in de tweede helft van 2023 online heeft gegokt.

Ondanks de groei van de onlinegokmarkt is het aantal vergunningen dat de Ksa vorig jaar verleende voor het organiseren van onlinekansspelen flink afgenomen, staat in het jaarverslag. Waar in 2022 nog 22 vergunningen werden verleend, waren dat er in 2023 slechts vier.

Het verbod op ongerichte reclames voor onlinekansspelen is per 1 juli 2023 ingegaan om jongeren en andere kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico’s van gokken. Hoewel het verbod dus niet heeft geleid tot een krimp van de markt, zorgt het er wel voor dat mensen zonder een account minder snel naar goksites gaan. Daarmee heeft het reclameverbod vooral invloed op mensen die nog niet gokken, volgens de Ksa.