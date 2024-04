Philips meldt probleem met beademingsapparaat

Philips waarschuwt voor problemen met zijn Trilogy-beademingsapparaten die ziekenhuizen gebruiken. Door een fout kan bij deze apparaten een alarm voor een lege batterij of stroomuitval afgaan. Daardoor stopt in bepaalde gevallen de beademing, wat volgens Philips ernstige gevolgen kan hebben voor de patiënt als zorgmedewerkers niet ingrijpen.

In een door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gedeelde veiligheidswaarschuwing zegt Philips dat het probleem speelt bij alle apparaten van de types Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 en Trilogy EV3000 apparaten. Daarvan zijn zeker tienduizenden exemplaren verkocht, valt op te maken uit eerdere meldingen van de Amerikaanse toezichthouder FDA.

Philips kreeg tot nu toe twintig meldingen van dit soort storingen. Bij het medisch-technologisch bedrijf zijn geen gevallen bekend waarbij het probleem voor schade of letsel heeft gezorgd. Het bedrijf werkt aan een software-update die de storingen moet verhelpen. Die is naar verwachting tussen nu en eind juni klaar om te downloaden.

In 2021 kwam Philips nog in de problemen door een grote terugroepactie voor miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Isolerend schuim kon bij die apparaten loslaten. De kwestie heeft Philips al honderden miljoenen euro’s gekost aan herstelkosten, afschrijvingen en schikkingen. De donderdag gepubliceerde veiligheidswaarschuwing gaat over andere apparaten.