China en VS gaan meer met elkaar praten over economie

China en de Verenigde Staten gaan meer met elkaar praten over de economie. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn dat overeengekomen na twee dagen van gesprekken in het Zuid-Chinese Guangzhou.

De bewindslieden deden de toezegging een reeks formele gesprekken te starten over wat ze “evenwichtige groei van de binnenlandse en mondiale economieën” noemen. In de praktijk lijkt het initiatief voor een belangrijk deel gericht op het wegnemen van Amerikaanse zorgen over China’s overtollige productiecapaciteit.

“Ik ben van plan deze kans te benutten om te pleiten voor een gelijk speelveld voor Amerikaanse werknemers en bedrijven”, zei Yellen na afloop in een verklaring. Ze wees er ook op dat als China iets zou doen aan de overcapaciteit in de industrie, dit goed zou zijn voor beide landen en de wereldeconomie als geheel.