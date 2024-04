Meta vraagt rechter om zaak Instagram en WhatsApp af te wijzen

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms heeft een Amerikaanse rechter gevraagd een grote mededingingszaak tegen het socialemediaconcern af te wijzen. Door die zaak zou Meta mogelijk Instagram en WhatsApp moeten afstoten. Maar de onderneming voert aan dat toezichthouder FTC eerder zelf akkoord ging met de overname van die diensten.

De klacht in de zaak, aangespannen door de FTC in december 2020 in samenwerking met tientallen Amerikaanse staten, luidt dat Meta de concurrentie op de markt voor sociale netwerken zou verstikken door niet alleen eigenaar te zijn van Facebook, maar sinds 2012 ook van Instagram en sinds 2014 van WhatsApp. Zo zou Meta onterecht een monopolie hebben verworven.

“De FTC heeft beide overnames jaren geleden beoordeeld en toegestaan. De beslissing om gesloten deals opnieuw te bekijken, betekent dat geen enkele verkoop ooit definitief is”, betoogt Meta nu in een verklaring. Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg voert ook aan dat de FTC als het gaat om de socialemediamarkt TikTok en YouTube moet meerekenen, maar dat heeft de toezichthouder niet gedaan.

Dat de zaak al jaren speelt, maar nog niet heel ver is gevorderd, komt omdat een rechter in juni 2021 de aanvankelijke klacht van Meta afwees, omdat er te weinig bewijs zou zijn. De FTC diende vervolgens in augustus 2021 een gewijzigde klacht in. De toezichthouder heeft nu tot 30 mei de tijd om met een tegenargument te komen op Meta’s pleidooi aan de rechter.