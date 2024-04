Spaans moederbedrijf Jean Paul Gaultier naar beurs, aldus bronnen

Het Spaanse mode- en cosmeticabedrijf Puig Group, het moederconcern van bekende merken als Jean Paul Gaultier, Nina Ricci en Charlotte Tilbury, is van plan maandag een aanvraag in te dienen voor een beursgang in Madrid. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

Het familiebedrijf heeft bijvoorbeeld ook parfummerk Rabanne, de maker van huidverzorgingsproducten Barbara Sturm en modemerk Dries van Noten onder zijn vleugels.

Volgens de ingewijden mikken het bedrijf en zijn aandeelhouders met de beursgang op een opbrengst tussen de 2 miljard en 3 miljard euro, hoewel deze plannen nog wel gewijzigd kunnen worden.

Het in Barcelona gevestigde Puig werd in 1914 opgericht en was vorig jaar goed voor een omzet van 4,3 miljard euro. Dat is 22 procent meer dan in 2022. Daarbij werd een nettowinst behaald van 465 miljoen euro. Puig is actief in 32 landen en verkoopt zijn producten in meer dan 150 landen.

De laatste tijd zijn er weer meer beursgangen, mede geholpen door de recordstanden op de aandelenmarkten.