Aandacht voor Ajax op beurs aan begin belangrijke ECB-week

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Ajax. De beursgenoteerde voetbalclub verloor zondag met 6-0 van aartsrivaal Feyenoord in De Kuip. Het was het grootste verlies van Ajax in de Eredivisie ooit.

Ook buiten het veld kampt de voetbalclub met problemen. Zo werd vorige week directeur Alex Kroes geschorst omdat hij aandelen Ajax had gekocht voordat zijn aanstelling als directeur bekend werd. Vrijdag werd ook duidelijk dat voorzitter Michael van Praag van de raad van commissarissen zelf in de fout was gegaan met een te late melding van zijn Ajax-aandelen bij beursautoriteit AFM.

Beleggers kijken deze week uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB zal bij de vergadering op donderdag vrijwel zeker de rente opnieuw ongewijzigd laten. Bij de vergadering in maart verklaarde ECB-president Christine Lagarde nog dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie in de eurozone voldoende is afgekoeld voordat de rente kan worden verlaagd.

Ook komen er woensdag Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten en openen de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo vrijdag de boeken over het eerste kwartaal. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street geopend.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe week. De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio won 0,9 procent. De beurs in Hongkong klom 0,1 procent en de hoofdindex in Shanghai daalde 0,5 procent.

Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich kondigde aan 1,5 miljoen eigen aandelen in te kopen om de beloningsplannen van werknemers in aandelen af te dekken. Supermarktconcern Ahold Delhaize zal mogelijk tegenwind ondervinden van een verkoopadvies door de Franse bank BNP Paribas Exane.

Pharming liet weten de rekrutering van patiënten in de studie met leniolisib voor kinderen te hebben afgerond. De biotechnoloog evalueert in de studie leniolisib-tabletten bij kinderen van 4 tot 11 jaar met APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0841 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omlaag. Volgens de Egyptische staatstelevisiezender Al-Qahera News zou er “aanzienlijke vooruitgang” zijn geboekt in de besprekingen over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas in Gaza. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent tot 85,40 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 89,54 dollar per vat.