Rechter Brazilië onderzoekt Musk om weigeren blokkeren X-accounts

Het hooggerechtshof in Brazilië begint een onderzoek naar Elon Musk, eigenaar van socialmediaplatform X. Dat besluit volgt op uitlatingen van de miljardair die op X inging tegen een uitspraak van het hof. Die schreef voor een aantal accounts op het platform te blokkeren. Maar Musk dreigde de accounts te deblokkeren, omdat de beperkingen volgens hem ongrondwettelijk zijn. Ook riep hij rechter Alexandre de Moraes op om af te treden.

De Moraes onderzoekt “digitale milities” die worden beschuldigd van het verspreiden van haatberichten en nepnieuws. Dat zouden zij hebben gedaan gedurende de regeerperiode van voormalig president van Brazilië Jair Bolsonaro. Het is niet bekend welke X-accounts nu geblokkeerd moeten worden: zowel Musk, X als de Braziliaanse autoriteiten hebben dat niet bekendgemaakt. Als het platform zich niet houdt aan de uitspraak, krijgt het een boete van 100.000 real per dag, omgerekend ruim 18.000 euro.

Wat wel duidelijk is, is dat Musk X de uitspraak gaat aanvechten. “Deze rechter heeft enorme boetes opgelegd, gedreigd onze werknemers te arresteren en de toegang tot X in Brazilië afgesneden”, schreef hij in een bericht op X. “Als gevolg hiervan zullen we waarschijnlijk alle inkomsten in Brazilië verliezen en ons kantoor daar moeten sluiten. Maar principes zijn belangrijker dan winst.”

De regering van de huidige president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, heeft haar steun uitgesproken voor De Moraes. De procureur-generaal van het land Jorge Messias bekritiseerde Musk. “We kunnen niet leven in een maatschappij waarin in het buitenland gevestigde miljardairs de controle hebben over sociale netwerken en zichzelf in een positie plaatsen om de rechtsstaat te schenden door gerechtelijke bevelen niet op te volgen en onze autoriteiten te bedreigen”, stelde hij in een bericht op X.