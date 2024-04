EU-buitenlandchef ziet Houthi’s gevaarlijker worden in Rode Zee

De Houthi-milities die schepen aanvallen in de Rode Zee breiden hun aanvalsgebied uit naar de Indische Oceaan, heeft de Europese buitenlandchef Josep Borrell gezegd. Dat maakt de Europese marinemissie Aspides in de Rode Zee alleen maar belangrijker, aldus Borrell op een persconferentie over deze nieuwe missie.

De Houthi’s hebben zich opgeworpen als beschermers van de Palestijnen en vallen in de Rode Zee schepen aan van landen die een vermeende band hebben met Israël. Maar de Houthi’s lijken hun opdracht steeds ruimer op te vatten, aldus Borrell. “Ze eisen inmiddels dat schepen officieel toestemming krijgen voordat ze de territoriale wateren van Jemen binnenvaren”. Volgens Borrell hebben de Houthi’s bovendien aangekondigd in de Indische Oceaan aanvallen te gaan uitvoeren. “Op dit moment vallen ze om het even welk vrachtschip aan in de Rode Zee en de Arabische Zee”, aldus Borrell. “Of er een link is met Israël of Amerikaanse belangen, wie zal het zeggen?”

Aspides is sinds 19 februari met vier schepen in de vaart om in de Rode Zee schepen te begeleiden en aanvallen van Houthi’s af te slaan. De Europese Unie draagt voor 8 miljoen euro bij aan logistieke kosten. De kosten van salarissen en schepen zijn voor de lidstaten die schepen leveren. Volgens de Europese Unie zijn inmiddels 68 vrachtschepen veilig begeleid en zijn elf aanvallen van Houthi’s op vrachtschepen verhinderd. Maar volgens Borrell worden de Houthi’s intussen gevaarlijker en zelfverzekerder. De EU-buitenlandchef betwijfelt bovendien dat de Houthi’s aan de leiband lopen van Iran. “Ik geloof niet dat Iran volledige controle heeft over de besluiten van de Houthi’s”, aldus Borrell.

Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Karel Doorman gaat vanaf begin volgende maand tot half augustus meedoen aan Aspides. Tot eind april is Zr. Ms. Tromp nog in de Rode Zee om de scheepvaart te beschermen. Dat schip doet mee aan de internationale operatie Prosperity Guardian.