Moederbedrijf Albert Heijn daalt in AEX na verkoopadvies

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en webwinkel bol, behoorde maandag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak. Analisten van de Franse bank BNP Paribas Exane verlaagden het beleggingsadvies voor het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern naar verkopen. Het aandeel zakte daarop 1,8 procent.

Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. De ECB zal bij de vergadering op donderdag vrijwel zeker de rente opnieuw ongewijzigd laten. Bij de vergadering in maart verklaarde ECB-president Christine Lagarde nog dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie in de eurozone voldoende is afgekoeld voordat de rente kan worden verlaagd.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 881,70 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 939,49 punten. De beurs in Parijs won 0,4 procent en Londen daalde 0,1 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,4 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse industriële productie in februari. De Duitse export daalde in februari daarentegen sterker dan verwacht.

Naast Ahold Delhaize stond chiptoeleverancier Besi in de staartgroep van de AEX, met een min van 0,5 procent. Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger met een winst van 1 procent. DSM-Firmenich won 0,5 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf gaat 1,5 miljoen eigen aandelen inkopen om de beloningsplannen van werknemers in aandelen af te dekken.

Fastned klom 0,4 procent. De Franse laadpalenleverancier Electra wil in Nederland honderd snellaadstations en zeshonderd laadpunten plaatsen voor elektrische auto’s. De concurrent van Fastned haalde voor de financiering van deze plannen iets meer dan 300 miljoen euro op bij pensioenbelegger PGGM.

Ajax won 0,5 procent ondanks het zware sportieve verlies van de beursgenoteerde voetbalclub. Ajax verloor zondag met 6-0 van aartsrivaal Feyenoord in De Kuip. Het was het grootste verlies van Ajax in de Eredivisie ooit.

De euro was 1,0833 dollar waard, tegen 1,0841 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omlaag. Volgens de Egyptische staatstelevisiezender Al-Qahera News zou er “aanzienlijke vooruitgang” zijn geboekt in de besprekingen over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas in Gaza. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent tot 85,52 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 89,65 dollar per vat.