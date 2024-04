Achteraf betalen leidt volgens banken te snel tot problemen

De optie om achteraf te betalen bij het online winkelen leidt te snel tot financiële problemen, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over onderzoek hiernaar van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De NVB is bezorgd over het stijgende aantal transacties waarbij achteraf betaald wordt en over het feit dat minderjarigen massaal de leeftijdscontroles van aanbieders van deze diensten, zoals Klarna, omzeilen.

De banken vinden het onacceptabel en willen dat snel meer actie komt om financieel kwetsbare groepen te beschermen. Zo krijgt 13 procent van de mensen die gebruikmaken van de optie om achteraf betalen te maken met aanmaningskosten en wordt 4 procent zelfs overgedragen aan een incassobureau. Bij elkaar zijn dat duizenden gevallen per jaar.