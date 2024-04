AFM momenteel ‘op zijn drukst’ door overgang nieuw pensioenstelsel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het op dit moment “op zijn drukst” door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat zegt AFM-bestuurslid Jos Heuvelman. “De verwachting is dat de eerste pensioenfondsen binnenkort aankondigen dat ze zullen overstappen.” Bovendien zorgen nieuwe wet- en regelgeving uit Europa ook voor steeds meer werk bij de waakhond.

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel krijgt de AFM meer taken omdat deelnemers van pensioenfondsen zelf meer keuzes moeten maken over de manier waarop hun pensioenen worden opgebouwd. “En dat valt onder gedragstoezicht, het terrein van de AFM”, legt Heuvelman uit. Hoewel pensioenfondsen pas vanaf 2028 overgestapt hoeven te zijn op het nieuwe stelsel, moeten de afspraken tussen vakbonden en werkgeversorganisaties uiterlijk op 1 januari 2025 zijn afgerond.

Naast de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, krijgt de AFM ook nieuwe verantwoordelijkheden door wetgeving uit Brussel. “Als we naar de toekomst kijken, dan krijgen we er 25 taken bij”, zegt bestuursvoorzitter Laura van Geest van de AFM. “Vooral op het terrein van digitalisering en verduurzaming.”

Zo moeten beursgenoteerde bedrijven vanaf dit jaar verplicht gaan rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen. “Dat is best een kluif, zelfs voor partijen die denken relatief voorop te lopen”, zegt Van Geest. Daarnaast krijgt de waakhond vanaf volgend jaar voor het eerst toezicht op cryptovaluta dankzij de nieuwe Europese cryptowet, de zogeheten Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).

Volgens Van Geest is de AFM druk bezig om zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. “Dat gaat om meer mensen en middelen vragen. We zijn in gesprek met het ministerie over hoe we het voor elkaar gaan boksen.”