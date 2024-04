Afwachtend Damrak koerst af op licht lager begin

De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een licht lager begin. Beleggers lijken het rustig aan te doen in afwachting van de publicatie van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de stijging van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld voldoende zijn afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank spoedig kan beginnen met het verlagen van de rente. Bij een hoger dan verwacht inflatiecijfer zou de Federal Reserve kunnen besluiten om de rente langer hoog te houden.

In Nederland bevestigde statistiekbureau CBS dinsdag dat de inflatie in maart is opgelopen tot 3,1 procent. In februari nam de inflatie nog af tot 2,8 procent. De oplopende inflatie hangt vooral samen met de energieprijzen, die in maart minder sterk daalden dan in februari. Daarnaast stegen de prijzen van motorbrandstoffen aan de pomp vorige maand sterker dan een maand eerder.

De Aziatische beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio steeg 1,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent. De beurs in Shanghai verloor 0,2 procent.

Op het Damrak staat Alfen in de belangstelling. De laadpalenmaker liet weten dat de benoeming van Boudewijn Tans als financieel directeur niet doorgaat. Volgens het bestuur en hijzelf is er geen “match”, zoals beide partijen aanvankelijk hadden verwacht. In november vorig jaar werd bekend dat Tans financieel topman Jeroen van Rossen zou opvolgen, die Alfen na meer dan acht jaar deze maand verlaat.

Arcadis maakte bekend te zijn geselecteerd als een van de vier strategische partners voor het Britse waterbedrijf South West Water. Het advies- en ingenieursbureau zal South West Water helpen bij de projecten die voortkomen uit het investeringsprogramma van de Britse overheid voor de periode 2025 tot en met 2030.

Nedap kwam met cijfers. De apparatenproducent zag de omzet in het eerste kwartaal met 6 procent dalen. In de eerste drie maanden van 2023 steeg de omzet nog met 22 procent. Bijna de helft van die groei werd veroorzaakt door het inlopen van de leveringsachterstand, wat leidde tot meer productleveringen aan klanten. Voor dit jaar rekent Nedap wel op een omzetgroei, waarbij de groei in de tweede jaarhelft zal worden gerealiseerd.

De euro was 1,0858 dollar waard, tegen 1,0852 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom een fractie tot 86,45 dollar. Brentolie werd ook iets duurder op 90,41 dollar per vat.